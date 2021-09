Rodovia que liga Pinhão à BR-235 chega à fase de conclusão

São 10 km de rodovia que estão de cara nova e vão facilitar o escoamento agropecuário e de passageiros

A mudança na malha viária é visível para quem transita pela rodovia SE-179, no trecho que vai da sede do município de Pinhão, no território Agreste Central, até a interligação da BR-235. A reestruturação da rodovia, com extensão de 10 km, está com a pavimentação asfáltica pronta, 100% concluída. Para que a obra seja entregue pelo governador Belivaldo Chagas à população, falta apenas 2% de execução da sinalização e a conclusão deve acontecer ainda este mês.

Com investimento total de R$ 6.266.490,61, a obra que faz parte do Programa Pró-Rodovias, conta com a execução dos serviços feita pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). “A pavimentação asfáltica e serviços de drenagem estão 100% concluídos e 98% da sinalização vertical e sinalização horizontal da via já estão prontos”, informa o engenheiro responsável pela obra, Felipe Rodrigues.

Além desse trecho, no município de Pinhão, o Governo do Estado já entregou a restruturação da rodovia que liga Simão Dias à Pinhão, com extensão de 24,40 km. Os dois trechos fazem parte do Programa Pró-Rodovias, um dos eixos de atuação do Avança Sergipe, Programa de Recuperação Econômica lançado pelo governador Belivaldo Chagas no ano passado e tem como objetivo minimizar os efeitos causados pela pandemia em todos os setores da economia.

Para o secretário do Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a revitalização da rodovia traz benefícios diversos. “Essa obra é um ótimo investimento para quem mora na região, pois facilita o transporte de tudo que é produzido nos municípios do Agreste Central e Territórios vizinhos, principalmente no que se refere a agropecuária, com destaque para produção de milho do Estado, que é forte nesses municípios. A rodovia recuperada facilita o tráfego de veículos, principalmente para o transporte intermunicipal de passageiros, ajuda com melhores condições de trafegabilidade”, ressalta.

Fonte e foto assessoria