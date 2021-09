Samu 192 promove Oficina de Capacitação para TARM/RO e Médicos

Visando promover a constante qualificação das equipes e ampliar a eficiência no atendimento à população, a Central de Regulação de Urgência (CRU) do SAMU192 SERGIPE, em parceria com Núcleo de Educação Permanente do SAMU (NEP), vai promover uma capacitação de seus profissionais contemplando 60 Técnicos Assistentes de Regulação Medica/Radio Operador e 28 Médicos Reguladores.

Segundo o superintendente do Samu, Dênison Pereira, a Central de Regulação de Urgência é um ponto estratégico que visa atender as demandas vinculando-as junto a oferta de serviços da rede com foco na qualidade da assistência e no tempo-resposta. “É fundamental para o bom andamento das nossas atividades que as equipes estejam uniformes nas rotinas e alinhadas com os fluxos e protocolos vigentes, que sofrem ajustes regularmente”, disse.

Serão abordados temas como atendimento humanizado, sistema operacional do SAMU (E-SUS) técnicas, protocolos de regulação medica, normas e rotinas operacionais, comunicação não-violenta, termos médicos e linguagem do Q, atendimento de múltiplas vitimas, fluxos de regulação na Rede de Urgência dentre outros, informo o gerente do NEP, Kelson Rozario.

“Além de atualizar os profissionais, nessas oficinas também podemos identificar possibilidades de melhorias e entraves ou situações que impactam no atendimento, como também o bem estar das equipes na Central de Regulação”, informa a coordenadora da regulação do Samu, Luciana Prudente.

A Oficina de TARM/RO inicia dia 27 de setembro e será ministrada pela facilitadora Simone Silvestre com treinamento teórico (presencial /online) e prático na Sala de Regulação. Em seguida, o NEP promoverá o Curso Básico de Primeiros Socorros. A Oficina para Médicos Reguladores acontecerá de 28 de setembro até primeira quinzena de outubro.

