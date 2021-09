Samu alerta para cuidados contra os acidentes domésticos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Coordenação da Central de Regulação de Urgência, chama a atenção da população e muito particularmente de pais e responsáveis por crianças e idosos, para a importância da adoção dos cuidados preventivos contra os acidentes domésticos, principalmente, incêndios e queimaduras. O alerta tem como base o incêndio domiciliar ocorrida no último dia 18, na cidade de Gararu, que vitimou fatalmente duas crianças de quatro anos de idade e deixou cinco feridos.

“É importante que neste momento de comoção as pessoas assumam o compromisso de prevenir os acidentes domésticos que vitimam principalmente crianças e idosos”, disse a gerente da Central de Regulação de Urgência (CRU SAMU192), Luciana Prudente, informando que a Sociedade Brasileira de Queimaduras e a ONG Criança Segura Safe Kids Brasil se uniram para criar a cartilha Casa Segura, Criança Protegida – Prevenção de acidentes domésticos com crianças e adolescentes, acessível no link https://sbqueimaduras.org.br/material/1627.

Como destaca Luciana Prudente, o documento alerta as famílias sobre os perigos e os cuidados que devem ser adotados nas residências, lugar onde ocorrem cerca de 40% dos acidentes e 70% das queimaduras, de acordo com o DataSUS. “Idosos e crianças são os grupos mais vulneráveis”, enfatizou ela, acrescentando que 40% das queimaduras acometem crianças com ate 10 anos de idade.

Dicas de Prevenção

*afastar crianças da cozinha

*evitar se alimentar ou manusear recipientes ou panelas com líquidos e outros alimentos quentes quando estiver com crianças no colo ou muito próximo delas

*priorize usar as bocas da parte de trás do fogão

*não tenha produtos inflamáveis de fácil acesso

*cuidado com forno aquecido

*posicione no centro da mesa os alimentos mais quentes e evite toalhas com grandes barras (as crianças podem puxar)

*evitar uso de velas e, se utilizar, colocar em recipientes com garantia de proteção (copos e tacas altas)

*não deixar celular carregando em tomadas próximas a tecidos, cortinas ou outros produtos de fácil combustão

