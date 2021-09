Secretaria de Educação inicia nesta segunda-feira, 20, as inscrições no PSS para vigilante

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de vigilante, a fim de atuarem nas escolas da rede estadual de ensino, já podem fazer a inscrição a partir desta segunda-feira, 20, prazo que se estenderá até a sexta-feira, 24. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) está ofertando 585 vagas para esta função, com uma remuneração de R$ 1.170,00, acrescida do adicional noturno para os que desenvolverem as atividades entre as 22h e 5h do dia seguinte. As vagas serão distribuídas por todas as dez diretorias regionais de educação e municípios jurisdicionados.

As inscrições devem ser feitas no portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br), no qual constam o edital, a ficha de inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação. O processo seletivo é feito com base na Lei Estadual nº 6.691, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta. De acordo com Jorge Costa, diretor de Recursos Humanos da Seduc, o PSS só foi lançado este ano porque as escolas estavam em sistema de aulas remotas.

Para participar do processo seletivo, o candidato interessado deverá preencher os seguintes requisitos: ter a escolaridade mínima, que é o Nível Fundamental completo; ter sido classificado e aprovado nesse processo seletivo; ser brasileiro ou, se estrangeiro, gozar das prerrogativas legais correspondentes; ter idade mínima de 18 anos na data da contratação; se brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; dentre outras exigências.

O prazo de vigência será de um ano contado da data da publicação da homologação do resultado definitivo no Diário Oficial do Estado, a ser prorrogado uma única vez, por igual período. A carga horária será de 30 horas semanais, podendo o candidato, após a assinatura do contrato, exercer suas funções nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade de ensino onde for lotado.

Confira o edital e a ficha de inscrição: https://bit.ly/3zpF4XS

Assessoria de Comunicação da SEDUC