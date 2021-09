Secretaria de Saúde envia aos municípios sergipanos nesta segunda-feira, mais 147.990 doses vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribui nesta segunda-feira, 20, com os 75 municípios sergipanos 147.990 doses da vacina contra a Covid-19. São 43.900 unidades destinadas à aplicação da primeira dose e 104.090, da segunda. As vacinas seguiram para as sedes das Regiões de Saúde, onde os municípios fazem a retirada do imunizante, à exceção das regionais de Aracaju e Nossa senhora do Socorro, que buscam as vacinas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da SES.

Do total de vacinas distribuídas, 76.620 são Coronavac e 71.370 da Pfizer, conforme informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, acrescentando que, alinhada ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde trabalha para que todos os municípios sergipanos completem os esquemas vacinais ao mesmo tempo e amplie a vacinação das pessoas com 18 anos e mais.

“É nosso objetivo também que a vacinação avance para as pessoas entre 12 e 17 anos, com prioridade para aquelas com comorbidades, deficiências, sob medidas socioeducativas e gestantes e puérperas, quando houver disponibilidade da vacina Pfizer”, enfatizou a enfermeira.

Até este domingo, 1.503.629 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o equivalente a 66,57% da população alvo, enquanto 724.995 indivíduos ou 32,99%, completaram o esquema vacinal com a segunda dose.

Informações e foto SES