Sergipe sem óbito por Covid nesta segunda e 32 novos casos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do boletim epidemiológico diário, mostra que não foram registrados novos óbitos em decorrência da Covid-19 nesta segunda-feira (20). Desse modo, o quantitativo de pessoas que perderam a vida durante a pandemia continua sendo 6.005.

Foram confirmados 32 novos casos, totalizando 277.888 pessoas que testaram positivo para a doença. Os casos negativos são 321.719 e 181 exames aguardam resultado. O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 é de 269.527. O total de exames realizados no estado até o momento contabiliza 634.561, os testes disponíveis são 608.

As últimas informações sobre a ocupações em UTIs e enfermarias nas unidades de saúde, mostram que a rede pública dispõe de 239 leitos, destes 102 são de UTI (adulto) e no momento estão ocupados 18; 7 são de UTI neonatal ou pediátrica e 03 ocupado; 130 são leitos clínicos ou enfermaria, sendo que 26 estão ocupados atualmente, sendo assim, o total de leitos em uso no momento é de 47. Na rede particular são 92 leitos disponíveis: 20 UTI (adulto) e 4 estão em uso; 10 UTI (neonatal/pediátrica) com 1 ocupação e 62 (leito clínico ou enfermaria) sendo que 2 estão ocupados, totalizando 07 leitos.

Foram entregues aos municípios como primeiras dose 1.646.636 vacinas e 1.519.949 foram aplicadas. Para segundas dose foram entregues 1.025.476 e aplicadas 754.128. Em relação às doses única foram distribuídas 39.750 e aplicadas 40.023.

