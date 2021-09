Três pessoas são presas suspeitas de furtar caixa eletrônico na cidade de Lagarto

A Polícia Federal prendeu neste domingo (19) três pessoas suspeitas de furto de caixa eletrônico em agência da Caixa Econômica Federal (CEF), no município de Lagarto/SE.

A informação acerca da movimentação do grupo criminoso foi repassada pela Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas– DPAT/PF, através de sua Força-Tarefa, e contou com o apoio da Equipe de Segurança da CEF e da Polícia Militar de Lagarto/SE, bem como do Setor de Inteligência Polícia Rodoviária Federal/SE.

A PF e a PM abordaram o veículo Hyundai I30, preto, o mesmo informado à equipe policial no início das diligências, onde foram encontrados dinheiro em espécie e petrechos utilizados no furto.

Há informações que o mesmo grupo criminoso participou de ações semelhantes nas cidades de Xique-Xique, Ipará e Iracuara no Estado da Bahia e no Estado do Espírito Santo.

