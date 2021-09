Valdevan Noventa prioriza investimento de R$ 6,1 milhões para Estância

O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) priorizou em suas emendas mais de R$ 6,1 milhões para Estância, município localizado na região Sul de Sergipe. O trabalho do parlamentar já está presente em diversas áreas como Infraestrutura Urbana, Saúde, Implementos Rurais e Maquinários.

Segundo o deputado, uma de suas emendas já está sendo executada no centro urbano de Estância, mais precisamente no bairro Alagoas. Com indicação do vereador Matheus Noventa, a emenda tem um investimento de R$ 939 mil.

“Agradeço como morador, como munícipe e como vereador ao deputado federal Valdevan Noventa, que não mede esforço para trazer recursos para Estância. Temos a missão de fazer o melhor para a população estanciana”, disse o vereador.

Para Valdevan, Estância tem e terá mais benefícios com o seu trabalho em Brasília. “Destinamos recurso para a pavimentação asfáltica de algumas ruas no bairro Alagoas e em breve vamos destinar para outras localidades. Precisamos levar desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas. Conheço cada canto de Estância e não vamos parar por aqui”, relatou o deputado.

Saúde

“Buscamos atender as demandas do município em áreas prioritárias. As pessoas querem atendimento de qualidade nos Postos de Saúde na sede e nos povoados, para isso foram investidos R$ 3,8 milhões na Atenção Básica e Atenção Especializada, que são Postos de Saúde e até o Hospital Amparo de Maria”, informou Valdevan Noventa.

O deputado destinou, ainda, R$ 488 mil para aquisição de uma máquina patrol, que já foi entregue ao município e mais R$ R$ 800 mil para perfuração de poços artesianos em diversos povoados de Estância.

Foto assessoria

Por Humberto Júnior