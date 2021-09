Vereador Ricardo Vasconcelos Parabeniza os Servidores  pelo dia do Funcionário

O vereador Ricardo Vasconcelos (Rede Sustentabilidade) que também é servidor público, todavia, do Estado de Sergipe, é um reconhecido defensor dos servidores públicos.

“O serviço público é a alma de uma nação, de um Estado e de uma Cidade. É o coração da máquina pública. São os profissionais e as profissionais do serviço público que fazem com que as ações do Estado cheguem até a ponta, até a vida da população.”, afirma o parlamentar.

“Médicos, jornalistas, professores, técnicos administrativos, enfim, todos e todas as categorias de profissionais que trabalham de forma benévola para o bem-estar da sociedade e das pessoas que nela vivem merecem o melhor tratamento por parte de nós, que ocupamos cargos públicos eletivos durante nossos mandatos.”, complementa o parlamentar.

Ricardo faz um alerta sobre a reforma administrativa do Governo Federal:

“Neste sentido é preciso que estejamos atentos para a Proposta de Emenda à Constituição nº 32-A/2020, que trata da Reforma Administrativa do Estado Brasileiro. O emprego no serviço público deve ser inabalável. A estabilidade no trabalho é o que dá independência aos servidores e servidoras para que eles trabalhem para o povo, independente do governante de plantão. Precisamos abrir esse debate nas esferas federal, estadual e municipal para garantir que nossos servidores não virem reféns de governantes passageiros e irresponsáveis, garantindo assim a excelência no serviço público.”, finaliza o vereador.

Assessoria De Comunicação E Marketing

Mandato Ricardo Vasconcelos