21 de setembro dia do Radialista, comemora o Sterts

Ser radialista é muito mais do que apenas anunciar acontecimentos na rádio. Não é só ler as notas; é sentir as notas. Não é só informar; é captar a atenção do ouvinte, é engajá-lo, é fazê-lo querer mais. Por isso, parabéns a todos os profissionais dessa área que realizam um trabalho impressionante todos os dias! Além das vozes que escutamos em nossos aparelhos eletrônicos, diversos outros profissionais trabalham nos bastidores para que o rádio como a gente conhece seja escutado por nós! Aos técnicos, operadores, pessoal da produção, redatores, produtores, integrantes do setor comercial e da administração e direção, roteiro, projetos, criação, e muitos outros: parabéns! Esse dia também é seu!

Os radialistas são, de fato, pessoas muito especiais… De alguma maneira, eles conseguem deixar seus problemas de lado para transmitir toda sua energia! Eles captam no ar as ondas de energia que o mundo inteiro emite e transformam tudo isso em uma mensagem positiva e de esperança que alegra os nossos dias, as nossas tardes e as nossas noites!

Direção Sterts