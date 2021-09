Ação conjunta prende suspeitos de tráfico de drogas em Capela

Policiais da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), da Delegacia de Capela e do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) prenderam em flagrante José Agnaldo dos Santos Junior, 22, e Mateus Barros Santos, 20. Eles foram presos por tráfico de drogas em Capela.

Segundo as investigações, na companhia de dois adolescentes infratores, os suspeitos foram flagrados com significativa quantidade de maconha, a qual estava acondicionada dentro do automóvel, no qual os quatro circulavam pelas ruas da cidade.

O veículo era conduzido por José Agnaldo. Evidências levantadas pela polícia também indicam que os dois suspeitos, juntamente com os adolescentes, estão envolvidos com uma série de furtos de motocicletas no município.

Ainda conforme o apurado, os suspeitos são da Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, e vieram para Capela tanto com o propósito de distribuir droga, quanto de furtar motocicletas. Agora, os presos ficarão à disposição do Poder Judiciário.

