Aracaju vacina jovens de 15 anos e amplia o reforço a idosos

A partir desta terça-feira (21), os aracajuanos de 15 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. De acordo com o gestor, nesta etapa a Prefeitura também dará continuidade à aplicação do reforço nos idosos acima de 60 anos, incluindo aqueles que receberam a segunda dose até 10 de abril. A vacina estará disponível em sete pontos fixos e no Parque Governador Augusto Franco.

Os adolescentes de 15, 16 e 17 anos e os idosos aptos a receber a dose de reforço poderão ter acesso à vacina desta terça-feira, dia 21, até o sábado, dia 25, em sete pontos fixos, das 8h às 16h: Estação Cidadania (Bugio); UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA). Para estes locais, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais. O imunizante também será disponibilizado no Parque da Sementeira, das 8h às 17h. É preciso se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Repescagem

A Prefeitura de Aracaju também manterá a realização da repescagem para as pessoas acima dos 18 anos que ainda não receberam a primeira dose. A partir de amanhã, este grupo, composto por cerca de 40 mil pessoas, poderá receber o imunizante em dois locais: no auditório da Escola Presidente Vargas e na Faculdade Pio Décimo, na avenida Tancredo Neves. Gestantes, grávidas e puérperas adultas, que ainda não se vacinaram, também podem se vacinar no auditório.