Autor de tentativa de estupro é preso em povoado de Neópolis

Um agente da polícia civil e um policial militar prenderam um homem investigado por tentativa de estupro. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (20), às margens do Rio São Francisco, no município de Neópolis.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi o autor de uma tentativa de estupro em um povoado do município. O investigado também era morador da localidade. O crime foi praticado no final de dezembro do ano passado.

Diante do registro da ocorrência, na época do crime foi aberto um inquérito policial que investigou o caso. A Polícia Civil solicitou o mandado de prisão preventiva do investigado, que já encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte e foto assessoria