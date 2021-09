Beleza natural, gastronomia e passeios históricos chamam a atenção de turistas em Fernando de Noronha

O arquipélago é famoso por une aventura, natureza exuberante, belas praias e um pôr do sol inesquecível

De origem vulcânica no Oceano Atlântico, Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco e fica a cerca de 545 km do Recife. Com 10 praias e duas baías desfrutáveis, o lugar pode ser comparado às Ilhas Maldivas brasileira para quem procura um encontro equilibrado do homem com a natureza em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo.

Na votação popular do site internacional de viagens Tripadvisor, a Baía de Sancho foi eleita a terceira melhor praia do mundo em 2021; nas últimas cinco edições foi eleita como a primeira. O arquipélago une aventura, natureza exuberante, belas praias e um pôr do sol inesquecível. Também tem construções históricas como o Forte de São Pedro do Boldró, construído no século XVIII, dezenas de trilhas e um polo gastronômico para todos os gostos, assim como hotéis e pousadas.

Para Adriana Flor, proprietária da Pousada Mar Aberto e presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), o lugar é encantador e todo mundo precisa conhecer. “Além da beleza exuberante da biodiversidade, o turista também encontra uma diversidade cultural muito rica. Temos visita ao museu e ao Forte da Vila dos Remédios, uma das nossas maiores fortificações. Os passeios de barcos e a ilha tour são deslumbrantes, assim como a contemplação de mirantes, com pôr do sol e nascer do sol, onde é possível observar tubarões e golfinhos. O passeio com a canoa havaiana é uma das atividades mais procuradas na ilha”, comenta Adriana.

Na gastronomia, bares e restaurantes oferecem pratos regionais, mais simples, e também pratos mais requintados. Uma das opções é o Festival Gastronômico do Zé Maria, que serve frutos do mar, comida japonesa e a famosa Paella “Noronhesa”. Na Pousada Morena, os pratos do Chef Jonatas Moreira fazem sucesso, principalmente o peixe no papelote e a plancha do chef, feito com polvo, lagosta, camarões, peixe, arroz de brócolis e legumes colhidos diretamente na horta da pousada.

A trilha do Atalaia, no Parque Nacional, é uma das formas de explorar as belezas da ilha, mas precisa ser agendada com antecedência, assim como nas águas transparentes da Baía do Sueste, ótima para mergulho livre, inclusive, ao lado de tartarugas marinhas. A prática de snorkel também é uma opção no paraíso.

A ilha de Fernando de Noronha já tem 90% da população adulta imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Mais informações sobre hotéis e pousadas estão disponíveis em www.apfn.com.br.

Foto assessoria

Por Cândida Oliveira