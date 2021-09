Belivaldo Chagas reúne-se com Padre Inaldo e Zé Franco discutem sobre Socorro e falam das eleições em 2022

O governador Belivaldo Chagas (PSD) informou que recebeu, na tarde desta terça-feira (21), prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, o ex-prefeito Zé Franco e o secretário municipal Carlos Ferreira e ouviu deles as necessidades da população socorrense.

Segundo Belivaldo, o município é um dos que mais tem crescido e se desenvolvido em Sergipe nos últimos anos e o Governo do Estado vai continuar apoiando nestes avanços, com obras estruturais, mas especialmente com a atração de indústrias e empreendimentos que geram emprego e renda para os socorrenses.



Sobre a política – No encontro político entre Belivaldo Chagas, Padre Inaldo e Zé Franco não se deixou de falar em sucessão estadual. O governador disse que escolheria o candidato, mas que ainda não havia qualquer decisão sobre o nome, o qual será conhecido provavelmente na primeira semana de novembro.

Tanto o prefeito Padre Inaldo (PP), quanto o ex-prefeito José Franco (DEM) disseram que apoiariam o pré-candidato a governador indicado pelo governador, por acreditar que o nome será o melhor para Sergipe e, também, para o município de Socorro.

As conversas sobre sucessão não se prolongaram, mas foi o suficiente para que revelasse entendimento entre o Governo do Estado e o grupo político liderado por Padre Inaldo. Sobre a informação de que o padre tinha compromissos com o senador Rogério Carvalho (PT) para governador, um dos participantes da reunião agiu rápido: “isso é fake”.