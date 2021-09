Campanha será um angu de caroço

Por Adiberto de Souza *

As preliminares da próxima campanha eleitoral sinalizam que a disputa pelo governo de Sergipe vai se assemelhar a um verdadeiro angu de caroço. Os governistas estão incensando várias candidaturas, enquanto alguns aliados do governador Belivaldo Chagas (PSD) estudam a hipótese de trocar de palanque caso sejam preteridos em seus interesses políticos. O PT, por exemplo, só pensa em lançar candidato próprio e promete ir para a oposição se os ainda aliados não engolirem o senador Rogério Carvalho. Ressalte-se que o número de pré-candidatos ao governo, tanto pelo lado do governo quando pelas bandas da oposição, indica que, para conquistar espaços, muitos postulantes vão querer ganhar a eleição no grito. Vale aqui um conselho aos políticos mais afoitos, aqueles que confundem os ouvidos dos eleitores com penico: os sergipanos são ordeiros e costumam punir com a derrota os chamados galos de briga, defensores da demagogia e adversários do bom debate. Home vôte!

Bolsonaro desmentido

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), desmentiu a narrativa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que o preço dos combustíveis tem subido por causa do ICMS. A carta assinada por Chagas e outros 19 gestores estaduais destaca que nos últimos 12 meses o valor da gasolina teve alta superior a 40%, “embora nenhum estado tenha aumentado o ICMS incidente sobre os combustíveis”. Os governadores também afirmam que o problema envolvendo o tema é nacional, “e, não somente, de uma unidade federativa”. Misericórdia!

Malas prontas

Insatisfeito com o MDB, o deputado estadual Garibalde Mendonça só pensa em mudar de partido. Como não pode pular a cerca agora para não perder o mandato, o emedebista tem estimulado o crescimento do DEM, sigla que deve ser a sua próxima morada eleitoral. O filho do deputado, vereador aracajuano Breno Garibalde, foi um dos primeiros a ser levado para o Democratas. O deputado deve pular a cerca tão logo seja aberta a janela partidária, que ocorrerá seis meses antes das eleições de 2022. Vixe!

Contra a PEC 32

Sindicalistas estão pedindo aos deputados federais e senadores que votem contra a PEC da Reforma Trabalhista. Ontem, eles deram plantão no Aeroporto de Aracaju visando pressionar a bancada sergipana. Servidor público, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) aprovou a luta do movimento sindical e deixou claro que votará contra a PEC 32, “que acaba com os serviços públicos e favorece a corrupção”. Só Jesus na causa!

Chamar na chincha

A depender do senador Alessandro Vieira (Cidadania), a CPI da Covid convoca para depor o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro. O cidadanista deseja que o destemperado Jair Renan possa dar pessoalmente um alô para a CPI “e preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria e as supostas ameaças feitas aos parlamentares. A lei vale para todos”, frisa Vieira. Danôsse!

Corda no pescoço

Os servidores estaduais amanheceram ontem fazendo barulho na porta do Palácio do Governo. Sem reajuste salarial ha quase uma década, eles exigem ao menos a reposição das perdas inflacionárias. Quanto a Mesa de Negociação que o governo promete instalar, a CUT alerta que o servidor público não aceitará ser enrolado. A entidade disse esperar que a categoria tenha a sua pauta de luta assegurada pelo governo. Então, tá!

Rogério, o trator

É bom a classe política levar a sério uma possível candidatura do senador Rogério Carvalho (PT) ao governo de Sergipe. Quem pensa assim é o deputado estadual Capitão Samuel (PSL). Em conversa nas redes sociais, o parlamentar disse que o petista “não é cavalo paraguaio. Quem quiser que brinque. Rogério tem chegada”. Samuel deixou claro que não falava como eleitor de Carvalho, pois ideologicamente não se afina com as bandeiras defendidas pelo PT. Aff Maria!

Novo cidadão

O maestro Guilherme Mannis é o mais novo cidadão sergipano. Por indicação do deputado estadual Luciano Bispo (MDB), a Assembleia concedeu o Título de Cidadania ao regente titular da Orquestra Sinfônica de Sergipe. “Mannis desenvolveu, ao longo de 11 anos, reconhecido projeto de inserção da Sinfônica de Sergipe no cenário artístico nacional”, discursou Luciano ao fazer a entrega do Título. Supimpa!

Apoio e traição

E o pré-candidato a governador Fábio Mitidieri (PSD) não esconde a alegria com o número de lideranças políticas que prometem apoiá-lo. Segundo ele, a cada dia cresce a relação de prefeitos, vices e vereadores do interior dispostos a elegê-lo em 2022. É bom Mitidieri não sentar na sombra pensando com já está eleito. Em 2018, o candidato a senador André Moura (PSC) recebeu o apoio de quase 50 prefeitos, mas quando as urnas foram abertas ele estava derrotadinho da Silva Xavier. Portanto, Fábio deve sempre levar em conta que em política trair e coçar é só começar. Crendeuspai!

Fusão discutida

O DEM e o PSL podem definir hoje a fusão dos dois num único partido. A senadora demista Maria do Carmo Alves confirmou participação no encontro das siglas. Ela e seus aliados em Sergipe não têm nada contra a fusão, porém exigem que o comando do novo partido seja entregue a atual cúpula do DEM. Eles alegam que em Sergipe só o Democratas tem parlamentar federal. Caso a fusão seja mesmo concretizada, o novo partido será o maior do Congresso. Aguardemos, portanto!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 23 de abril de 1908.

* É editor do Portal Destaquenotícias