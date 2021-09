Copa Sergipe de Kart Indoor será realizada em Aracaju

O Atalaia Kart vai realizar a Copa Sergipe de Kart Indoor – Open Edition – no dia 20 de novembro, a partir das 16h30, no Kartódromo Emerson Fittipaldi. As inscrições vão até o dia 11 de outubro e são limitadas. O torneio contará também com briefing no dia 4 de novembro e warm-up nos dias 11 e 18 de novembro.

Ao todo 32 competidores serão sorteados irão disputar as quatro baterias classificatórias iniciais divididas em grupos de oito karts. Os 16 participantes com a melhor classificação em sua bateria avançarão para a semifinal com mais duas baterias de oito karts. Em seguida uma super final com os oito finalistas classificados para decidir o grande campeão.

O valor da inscrição é de R$ 230 a vista ou R$ 250 em até 4x no cartão. Mais informações e inscrições pelo (79) 9.99686-6495.

O Warm-up é o traçado oficial da corrida disponível para treino. Os custos do warm-up não estão inclusos no valor da inscrição.

Foto assessoria

Por Felipe Martins