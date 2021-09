CRCSE realiza eventos em comemoração ao Dia do Contador

O Dia do Contador é comemorado em 22 de setembro e, para celebrar a data, o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), realizará eventos que trarão inovação e aperfeiçoamento aos profissionais da contabilidade sergipanos.

Durante os anos, o Conselho presa por trazer aos profissionais contábeis educação continuada, com agenda efetiva de cursos, palestras, eventos, lives, parcerias com entidades, incentivo no registro profissional e melhor fiscalização da classe. Dessa forma, trabalha com transparência para a sociedade, responsabilidade socioambiental e sempre estimulando a participação ativa do profissional dentro do CRCSE, desenvolvendo várias atividades, a exemplo do programa Conselheiro por um Dia.

Depois de passar quase um ano sem eventos presenciais, nada melhor do que voltar nas comemorações alusivas à ‘Semana do Contador’, evento que surgiu durante a pandemia de forma online e esse ano terá sua segunda edição, de forma híbrida entre os dias 21, 22 e 23 de setembro e está com inscrições abertas no site do Conselho (www.crcse.org.br).

Mas não para por aí, já que nos dias 11, 12 e 13 de novembro, acontecerá a II Convenção Sergipana de Contabilidade (CSC), com o tema ‘Contabilidade: Empreendedorismo e Novas Tecnologias que Conectam ao Futuro’. Este evento, pretende reunir mais de 200 pessoas em três dias de encontro, com palestras, apresentações de trabalho e novidades para a área contábil.

