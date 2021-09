Criada Frente Parlamentar que defende direitos das pessoas com deficiência

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) instalou na manhã desta terça-feira, 21, a Frente Parlamentar em Defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O ato foi realizado nesta terça-feira, 21, pelo presidente da Casa, Nitinho (PSD), com a presença do presidente da Comissão da Frente, Sargento Byron (Republicanos) e superintendente de Relações Institucionais, Jorginho Araujo.

Ao assinar a criação da frente, Nitinho ressaltou o trabalho que vem sendo realizado por Byron ao longo de vários anos. “Essa é a missão de vida de Byron que luta diariamente pelo direito da pessoa com deficiência. Eu só tenho que parabenizar pelo empenho e que essa Frente irá engrandecer cada vez mais o parlamento”, disse.

Formada pelo vereador Byron que é o presidente, Cícero do Santa Maria (Pode) e pelos membros Sheyla Galba (Cidadania), Breno Garibalde (DEM) e Fábio Meireles (PSC). “Várias pessoas poderiam fazer parte dessa comissão, mas procuramos vereadores que tivessem ligação com o segmento da pessoa com deficiência”, informou Byron.

Para Jorginho, a criação da Frente Parlamentar dá uma demonstração completa de acessibilidade e preocupação das pessoas com deficiência. “Essa iniciativa não poderia partir de um parlamentar diferente e tenho certeza que o presidente Nitinho e toda a Câmara vão dar todas as condições necessárias para que a Frente seja realmente produtiva e que traga as ações concretas para as pessoas com deficiência”, opinou.

Foto: César de Oliveira

Por Agência Câmara Aracaju