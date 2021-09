Delegado é baleado em abordagem a bandidos que tentavam passar notas falsas no SUPER TEM

A SSP informou que o delegado, que estava de folga, percebeu que suspeitos estavam passando notas falsas em uma loja do SUPER TEM, localizado em posto de combustível na Zona de Expansão de Aracaju e abordou os homens. Um deles reagiu e feriu o policial.

O delegado foi socorrido e encaminhado escoltado por militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) para a Unidade de Saúde Fernando Franco e em seguida transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

A secretaria informou que o estado de saúde do delegado é estável, porém grave, e que ele teve ferimentos no abdômen e no rosto.