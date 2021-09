Deputado Luciano Bispo busca melhorias para perímetros irrigados em Sergipe

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) e a vereadora de Itabaiana, Ivoni Andrade (MDB), se reuniram na manhã desta segunda-feira,20 com o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), Paulo Henrique Machado Sobral. Na pauta, melhorias para os perímetros irrigados Ribeira e Jacarecica I, ambos localizados no município serrano.

Luciano Bispo disse que existe uma preocupação com a falta de água nos perímetros irrigados. “Novembro está chegando e estamos preocupados porque se não cair trovoadas, vamos ter falta de água nos perímetros. Não houve chuva suficiente para encher as barragens , só para molhar a terra e hoje viemos aqui na Cohidro discutir orientações para os agricultores de Itabaiana”, destaca.

A vereadora Ivoni Andrade ressaltou que nos perímetros da Ribeira e de Jacarecica I, há um grande número de irrigantes que necessitam do trabalho da Cohidro. “Além da falta de chuvas, eles enfrentam o problema do desgaste natural dos equipamentos e nós estamos sempre aqui na Cohidro discutindo melhorias para que os agricultores e os irrigantes de Itabaiana não sofram”, observa.

De acordo com o presidente da Cohidro, o deputado Luciano Bispo e a vereadora Ivoni Andrade são parceiros da Cohidro e sempre estão buscando melhorias para a população. “A gente já vem discutindo algumas ações que vêm sendo desenvolvidas nos perímetros irrigados Ribeira e Jacarecica I, quanto à manutenção e troca de equipamentos. Na reunião de hoje mostramos que todos os processos de licitação estão em fase bem adiantada e acredito que no finalzinho desse mês e início de outubro teremos ações mais concretas, principalmente no período irrigado Ribeira, onde apresenta problemas maiores”, enfatiza Paulo Henrique Sobral.

