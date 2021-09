Exagero nos percentuais irrita

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A indicação do nome que será anunciado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para disputar sua sucessão, já passa a ser pergunta insistente em todas as conversas, inclusive entre eleitores. É assunto em todas as rodas. Embora ninguém esteja carregando nas tintas numa intensa pré-campanha, o nome do pré-candidato desperta interesse de uma parcela importante do eleitorado no Estado, como se a eleição fosse já em dezembro deste ano. Ainda não se tem certeza sobre o início das conversas internas, mas provavelmente elas já se iniciaram, devem se prolongar por todo mês de outubro e “explodir” na primeira semana de novembro.

Dois nomes vêm sendo lembrados – deputado Fábio Mitidieri (PSD) e prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) – com maior frequência por aqueles que perguntam resultados, mas ainda estão no jogo o deputado federal Laércio Oliveira (PP) e Ulices Andrade, que atuam nos bastidores com certa desenvoltura entre prefeitos e lideranças políticas. O grupo político liderado pelo prefeito Edvaldo Nogueira tem promovido pesquisas em cidades do interior e na Grande Aracaju. Os resultados lhes são favoráveis, assim como revelam nomes que teoricamente estavam pensando em disputam outros mandatos.

A distância percentual tem sido tão grande que os próprios políticos ficam se entreolhando, assim meios incrédulos, como aconteceu ontem nas cidades de Boquim e Riachão dos Dantas, onde o governador Belivaldo Chagas dava ordens de serviços para recuperação de rodovias. A solenidade ocorreu pela manhã e a pesquisa feita em Laranjeiras foi divulgada à tarde, mas o resultado já era de conhecimento de uma maioria. Membros do grupo de apoio ao governador já começam a se indignar com a diferença exposta, não em razão do vencedor ou dos derrotados, mas pelo exagero no percentual de um para o outro. Essa distancia oferecida tem gerado opiniões contra dentro do bloco.

Em conversa entre políticos em Nossa Senhora da Glória, um ex-prefeito falou para um deputado federal que “a diferença não existe: Edvaldo com 54%, com Mitidieri e Rogério Carvalho com apenas 3% os dois, em Laranjeiras, é querer chamar todo mundo de idiota”. Acrescentou que, com certeza, “esse forçar de barra está provocando recuo de membros da base em relação ao prefeito Edvaldo Nogueira”, revelando que “assim também contra o ex-governador Jackson Barreto, que de repente passa a explodir como candidato a senador”. O ex-prefeito de Glória admitiu que “numa pesquisa Edvaldo pudesse até estar à frente de Mitidieri (ou vice-versa), mas com percentuais mínimos – um empate técnico – de um para o outro”.

Durante a semana pode acontecer conversas ásperas sobre esse estilo, que vem sendo posto em prática, porque já se começa a falar em risco de racha caso persista essa tática da divulgação de pesquisas, com infinita diferença percentual, mas essa possibilidade é remota. A base está sob controle e todos sabem que um rompimento seria fatal e poderia levar a uma derrota desastrosa.

Padre indeciso

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (PP) ainda não definiu o candidato que seu grupo vai apoiar ao Governo do Estado, apesar do seu partido ter nome na disputa, que é o deputado federal Laércio Oliveira.

*** Ele já conversou com alguns deles, como Edvaldo Nogueira e Rogério Carvalho, mas não bateu o martelo, disse um dos seus auxiliares.

*** Do grupo de Inaldo, certo tem apenas o nome a secretária da Ação Social, Carminha Paiva, a deputada estadual.

Pulo para o PP

Segundo informações de bastidores do município de Socorro, o padre Inaldo pode apoiar o senador Rogério Carvalho (PT) sob alegação de que ele o ajudou na campanha em 2020.

*** Inaldo teve ligações políticas com o seu colega Edvaldo Nogueira, quando ambos estavam no PCdoB. Atualmente Inaldo pulou para o PP e Edvaldo para o PDT.

Janier cai em campo

A deputada estadual Janier Mota (PL) está circulando muito por todo o Estado, conversando com lideranças e fazendo política ao seu estilo.

*** Segundo um colega de Janier, “ela tenta se cacifar para ser indicada a vice na chapa escolhida pela base aliada ao governador Belivaldo Chagas”.

*** Janier não demonstra muito interesse em disputar a reeleição, que talvez seja o seu único caminho.

No entendimento

Um dos prováveis candidatos ao Governo disse que o nome à vice será escolhido aos 45 minutos do segundo tempo, “para acomodar divergências caso haja”.

*** A maioria da base aliada acredita que o vice será posto para fechar entendimento que fortaleça a chapa.

Vitória de primeira

Base aliada está otimista e acha que ganha no primeiro turno das eleições do próximo ano ao Governo do Estado. Avalia que a oposição não está unida e demonstra uma clara divisão em posições políticas.

*** Tem também, entre membros da base, quem admira que o excesso de otimismo não é bom em um momento como esse, em razão de prováveis surpresas.

*** Um deles lembrou que o senador Rogério Carvalho não é nenhum amador e “não está candidato para perder graciosamente”.

Só em Laranjeiras

A pesquisa realizada pela Padrão não levantou dúvidas quanto a avaliação, mas por ser feita em apenas um município, Laranjeiras, praticamente da grande Aracaju, mereceu críticas.

*** Um membro da base aliada chiou: “em Laranjeiras? Pensei que fosse no Estado.”

*** Teve também quem considerasse o resultado induzido em um município “não tão confiável, inclusive pela diferença dos números”.

JB a deputado

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) vai se filiar ao PSD e será candidato a deputado federal, com o apoio do seu grupo político.

*** Mesmo assim, em pesquisas nas cidades de Laranjeiras e Canindé do São Francisco o seu nome foi o mais citado para o Senado Federal.

*** Jackson Barreto tomou a dose de reforço da vacina Pfizer e teve reações que o deixaram em casa.

Queima de arquivo

O senador Rogério Carvalho diz que a CPI da Covid quis ouvir algumas pessoas no RJ, mas elas demonstraram medo.

*** – O Witzel não teve a disponibilidade dessas testemunhas por segurança. Não há como garantir a proteção, disse.

*** “E a gente sabe que em situações graves como essa, existe o risco da queima de arquivo”, conclui.

Um Alô a CPI

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse que apresentou requerimento para convocar o senhor Jair Renan, “para que ele possa dar pessoalmente um alô para a CPI”. *** Ao mesmo tempo “preste esclarecimentos sobre seus vínculos com o lobista Marconny Faria e supostas ameaças a parlamentares. A lei vale para todos”.

Modelo eleitoral

A Semana vai ferver em Brasília. É que o Senado pode aprovar as novas regras das eleições do próximo ano e há um grande nervosismo entre parlamentares.

*** A perspectiva é que seja mantido o mesmo modelo, sem as sobras, o que trás dificuldades para atingir o quociente exigido para eleger o primeiro.

Daniele a estadual

Circula, entre partidos da oposição, que a delegada Daniele Garcia (Podemos) deve disputar vaga para a Assembleia Legislativa, porque no atual modelo eleitoral o partido não elege um federal.

*** Tem mais: Daniele pretende permanecer em Sergipe porque seu desejo é disputar a Prefeitura de Aracaju em 2024.

Samuel sobre Edvaldo

O deputado capitão Samuel deixou claro, ontem, que não vota com o candidato da Base Aliada, se o escolhido for o prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Disse que Edvaldo só trata bem os aliado nas proximidades das eleições e que depois os esquece. Disse que ele não é conhecido no interior.

*** Samuel também alertou para a capacidade política eleitoral do senador Rogério Carvalho (PT). Ele mostrou que sabe fazer política quando se elegeu senador.

Números diferentes

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que tem o nome para ser avaliado pela Base Aliada para governador, disse que todas as pesquisas que tem em mãos mostram números bem diferentes, “mas não vou brigar com institutos de pesquisa”.

*** – Sigo trabalhando confiante no que temos construído. Cada um faz o seu juízo de valor sobre pesquisas, avaliou.

Emília vai a Federal

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) é candidata a deputada federal e, na avaliação dela e do partido, dá para eleger-se mesmo que o as eleições se mantenham no modelo da realizada em 2020.

*** O Patriota está montando uma chapa razoável que dará para chegar ao quociente eleitoral de 140 mil votos, suficiente para eleger o primeiro parlamentar.

Um giro pelas redes

Vinícius M Justo – Resumo da esquerda brasileira: violência é errado, mas se quiser pode (é só escolher direito a potencial vítima, hein)

Flávio Dino – Mônica Bergamo: Vinte governadores desmentem Bolsonaro e dizem que não aumentam ICMS da gasolina.

Metrópoles – João Dória critica Jair Bolsonaro, mas diz que “antipetismo” será predominante durante a campanha.

Metrópoles – Fábio Jr. ganha R$ 100 mil de empresa que usou sua imagem em remédio para impotência

Blog do Noblat – Integrante da comitiva brasileira em Nova York, diplomata testa positivo para covid-19 (CNN).

Benedita Rodrigues – O Presidente Bolsonaro comeu na calçada por demagogia, por ser hipócrita! Enquanto isso gasta milhões com cartão corporativo!

André Guedes – Bolsonaro comendo pizza de pé na rua is the new Lula, um operário na presidência que chora quando fala da infância.

Daniel José – O presidente que come pizza na rua é o mesmo que bate recorde no gasto com cartão corporativo.