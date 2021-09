Fecomércio estimula convênio entre Sicofase e Amplo Benefícios

Os sindicatos empresariais que buscam a elevação na qualidade de seu atendimento aos associados, tendem a manter sua posição de vanguarda no que diz respeito à representatividade. Para estimular a inovação e evolução do atendimento sindical patronal, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac tem promovido a realização de encontros entre os sindicatos e parceiros que disponham produtos e serviços que sejam importantes para as empresas e possam gerar maior arrecadação e sustentabilidade para as entidades.

Entre várias ações, nesta terça-feira (21), a Fecomércio foi signatária do convênio entre o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Sergipe (Sicofase) e a empresa Amplo Benefícios, que visa promover maior capacidade de captação de clientes para as empresas do segmento, com elevação no faturamento dos negócios. A Amplo Benefícios passa a comercializar seus serviços nas farmácias locais interessadas, com reversão do valor de vendas para os lojistas conveniados. Promovendo assim, o ganho mútuo para os consumidores, farmácias e empresa conveniada.

O programa de serviços da Amplo Benefícios tem em seu bojo a oferta de plano de assistência funeral, com uma série de benefícios para o consumidor e sua família, a exemplo de assistência em serviços residenciais, automotivos, pessoais, descontos nas compras em farmácias, compras em lojas parceiras, seguros pessoais, entre outros, que se tornam o diferencial competitivo do mercado, destacando a empresa como a mais disruptiva do segmento no Brasil. Todos à disposição do cliente por R$ 29,90 mensais. Tendo assim, o melhor preço do mercado, sendo cerca de 50% abaixo da concorrência direta, mas com o diferencial dos benefícios oferecidos para o consumidor.

A assinatura do convênio foi feita pelo diretor executivo da Amplo Benefícios, Marlon Porto, o diretor administrativo da empresa, Sandro Romay Jr., o representante da Amplo em Sergipe, Fabiano Oliveira, o presidente do Sicofase, Alex Garcez e o superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Maurício Gonçalves.

As empresas do segmento farma que comercializarem o plano de benefícios da Amplo receberão um percentual por cada serviço comercializado no ponto de venda, formatado no valor de uma mensalidade para a empresa comerciante do serviço.

Fonte e foto assessoria

Por Marcio Rocha