HNSC promove palestra sobre Setembro Amarelo a servidores e pacientes

Nesta segunda-feira, 20 de setembro, o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) promoveu uma palestra acerca da temática do Setembro Amarelo – conscientização e combate ao suicídio – para todos os seus servidores e pacientes atendidos no dia de hoje. A ação teve o objetivo de chamar atenção para a importância da temática.

A palestra foi ministrada pelas psicólogas Tereza Alice e Adna Santana, que de forma didática e educativa falaram sobre o assunto.

Em seus mais de 100 anos de história, o HNSC tem sido protagonista no cenário sergipano com diversas atuações e com a causa do Setembro Amarelo não está sendo diferente.

