Instituto Deputado Antonio Nery inaugurado em Tobias Barreto

Projeto com foco no desenvolvimento social homenageia o ex-deputado estadual Antonio Nery do Nascimento

No município de Tobias Barreto, localizado no Centro-Sul Sergipano, foi inaugurado o Instituto Deputado Antonio Nery (Idan). O projeto tem o objetivo de atuar em diversas frentes, como assistência social, assessoria jurídica educação e esporte, com foco no desenvolvimento social aliado ao resgate do potencial transformador de pessoas e organizações.

O Idan chega como forma de homenagem ao ex-deputado estadual Antonio Nery do Nascimento, que formou o agrupamento político conhecido como Zebra, e foi idealizado por seu filho Antonio Nery do Nascimento Júnior, ex-prefeito do município.

“Dizer para todas as famílias de Tobias Barreto que esse sonho se reproduza em cada lar para o bem. E que o exemplo e a iniciativa que estamos tomando seja para o crescimento do nosso município, porque é isso que faz a gente acreditar e lutar cada dia mais com a certeza que a vitória virá”, afirma Antonio Nery Jr.

A solenidade de inauguração foi realizada de forma online, por meio das redes sociais como forma respeitar as medidas de segurança sanitária ao evitar aglomeração de pessoas frente à pandemia da covid-19. Estavam presentes apenas os gestores e também membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Para a presidente do Idan, Grazielle Nery, o diferencial do instituto para Tobias Barreto e para o estado de Sergipe é justamente a grande diversidade de áreas de atuação. “A importância de um instituto ter várias áreas de atuação é conseguir alcançar o máximo de realizações e transformações que nós poderemos fazer. Estando em diversas áreas, existe a probabilidade de alcançar muito mais pessoas e de promover muito mais desenvolvimento”, explica Grazielle.

Para se tornar um associado ou conhecer e colaborar com o trabalho do Instituto Deputado Antonio Nery, o interessado pode acompanhar por meio das redes sociais (@institutoidan) ou entrar em contato por meio do telefone (79) 99904-8815.

Ascom Instituto Deputado Antonio Nery