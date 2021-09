Itabaiana continua vacinação adolescentes de 15 a 17 anos

O município também vacina os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades gestantes, puérperas e lactantes de 12 a 17 anos.

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua a vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades nesta terça-feira (21). A vacinação ocorre no Ginásio Poliesportivo Francisco Vilobaldo (Chico do Cantagalo) das 08h às 16h.

O município também vacinará os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades gestantes, puérperas e lactantes de 12 a 17 anos. A vigilância epidemiológica orienta que já está aplicando a Segunda dose Astrazeneca/Fiocruz (agendados até 30/09) e Pfizer (com aprazamento até dia 10/10) e Coronavac (conforme agendamento no cartão de vacina).

Até o momento, o município já vacinou 67.320 pessoas com a primeira dose e 2.430 pessoas com dose única. Deste modo, o município já vacinou 69.750 pessoas.

Foto assessoria

Por Leonan Leal