Manuel Marcos destaca importância do Plano Diretor de Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 21, o vereador Manuel Marcos (PSD) utilizou o espaço do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para falar da importância do Plano Diretor da capital. Além disso, o parlamentar prestou solidariedade à família vítima de incêndio no município de Gararu.

De início, Manuel Marcos falou sobre a importância do Plano Diretor de Aracaju. “Este plano diretor é algo que tenho muito interesse em estar consciente de tudo que será feito pela tamanha importância para o nosso povo, sobretudo na zona de expansão para que não haja desmatamentos na natureza”, pontuou.

O parlamentar ainda prestou solidariedade à família vítima de incêndio no município de Gararu. “É preciso ter cuidado com produtos inflamáveis próximos de casa e mais ainda de crianças. Toda a minha solidariedade à família diante do trágico incêndio que vitimou a vida de duas crianças lindas de 4 anos de idade”, finalizou.

por Agência Câmara Aracaju