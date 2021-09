Motoristas de empresa Modelo cobram remuneração e paralisam atividades

Cerca de 50 motoristas vinculados à empresa Modelo, estão realizando uma paralisação desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (21), em frente à garagem no Bairro Industrial, em Aracaju.

Eles alegam que há mais de 50 dias a empresa não paga uma gratificação de R$ 370 para que eles exerçam a função de cobrador, além das férias do mês de agosto.

O Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário (Setransp) informou que a mobilização é de um grupo pequeno e que não provoca impactos no funcionamento do transporte coletivo na Grande Aracaju.