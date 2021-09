MPF/SE abre recrutamento para ocupar função de confiança

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem enviar e-mail solicitando inscrição para o Núcleo de Gestão de Pessoas do MPF/SE, no endereço: prse-nugep@mpf.mp.br. No e-mail de inscrição, devem incluir curriculum vitae, cópia digitalizada do diploma ou certificado de formação superior em biblioteconomia e cópia do registro no órgão de classe competente.

Seleção – O processo seletivo ocorrerá em duas etapas. A primeira consiste na análise curricular, considerando-se o conhecimento técnico e a experiência profissional dos participantes. Já na fase das entrevistas serão abordadas informações do curriculum vitae e observadas a fluência verbal e a postura dos candidatos.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com o Núcleo de Gestão de Pessoas do MPF pelos telefones (79) 3301-3700, 3301-3709 ou 98114-0198.

Confira aqui o edital completo.

