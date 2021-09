Polícia elucida golpe de estelionato com fraude de cartão de crédito no município de Aracaju

Equipes da 8ª Delegacia Metropolitana (8ª DM) prenderam Gleidson Vileno Barbosa de Castro, Wesley Santos Santana, José Orlando Moraes, Ana Beatriz Oliveira Lima e apreenderam uma adolescente nessa segunda-feira (20). O grupo é investigado por estelionato, já que estavam fazendo compras com cartões de crédito das vítimas. As prisões ocorreram em um bar na Aruana, em Aracaju.

De acordo com o delegado Sérgio Ricardo, o grupo já vinha sendo investigado e tinha sido flagrado pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais fazendo compras com cartão clonado. “Estávamos investigando golpes em um supermercado e chegamos ao Gleidson, que estava com os dois ex-presidiários, com Ana e com a adolescente”, acrescentou o delegado.

Um dos investigados, o Gleidson, confessou que adquiriu um cartão de crédito pela internet e fez compras em um hipermercado. Com eles, foram apreendidos cartões de crédito e dois pequenos pacotes de cocaína.

Ainda conforme o delegado, Wesley já foi preso por roubo com arma e por porte ilegal de arma de fogo. Já o Orlando, havia sido detido por receptação. Gleidson tinha sido preso por estelionato. Já a Ana Beatriz não tinha passagem criminal, mas assumiu que estava com cocaína.

Informações e foto SSP