Polícia Civil prende homem investigado por fraude ao DPVAT com prejuízo de mais de R$ 81 mil

Policiais Civis do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deram cumprimento ao mandado de prisão de Leandro Duque Santos. Ele é investigado por integrar um grupo criminoso que atuava na fraude de indenizações do seguro DPVAT, com prejuízo estimado em R$ 81,4 mil. A prisão ocorreu na segunda-feira (20), em Aracaju.

De acordo com a delegada Suirá Paim, foram feitas investigações que chegaram à identidade de Leandro. “Ele foi investigado por fazer parte de uma organização criminosa especializada no recebimento fraudulento de indenizações do seguro DPVAT. O suspeito foi preso após diligências do Depatri”, acrescentou.

Segundo a delegada Lauana Guedes, o crime foi praticado entre os anos de 2013 e 2015. “Durante o procedimento investigativo, que tramitou no Depatri em 2017, observou-se que Leandro se beneficiou ilicitamente de indenizações do DPVAT, bem como atuou de modo recorrente nessas fraudes”, detalhou.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Aracaju. O investigado foi encaminhado a uma unidade prisional, onde encontra-se à disposição da Justiça.

Informações e foto SSP