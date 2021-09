Portal LeiaJá lança prêmio de jornalismo para estudantes

Tema da primeira edição do Prêmio LeiaJá – Jornalistas do Futuro é ‘Empatia e solidariedade: imunizantes contra a desigualdade social em tempos de pandemia’

Em comemoração aos seus 10 anos de existência, o Sistema de Comunicação LeiaJá, mantido pelo grupo Ser Educacional, lança a primeira edição do ‘Prêmio LeiaJá – Jornalistas do Futuro’. A iniciativa é destinada a estudantes de graduação em comunicação social de instituições, públicas ou privadas, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). Em 2021, o tema do prêmio é “Empatia e solidariedade: imunizantes contra a desigualdade social em tempos de pandemia”.

O ‘Prêmio LeiaJá – Jornalistas do Futuro’ conta com cinco categorias: texto jornalístico, fotojornalismo, vídeo reportagem, podcast e reportagem transmídia. Os trabalhos serão julgados por uma comissão formada por cinco membros. Serão selecionados, de cada categoria, cinco trabalhos que serão publicados no LeiaJá. O resultado está previsto para o primeiro bimestre de 2022.

Além da veiculação no portal de notícias, os selecionados serão contemplados com premiações nos seguintes valores: texto jornalístico, vídeo reportagem, podcast e fotojornalismo – R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 1º colocado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o 2º colocado e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o 3º colocado; reportagem transmídia – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 1º colocado, R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 2º colocado e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o 3º colocado.

Para Eduardo Cavalcanti, editor-chefe do LeiaJá, o prêmio é um incentivo para os novos jornalistas. “Os estudantes são o futuro da profissão e eles trazem uma tranformação, modernização que é essencial para o jornalismo. Na iniciativa, os estudantes vão construir um conteúdo diferenciado. Além da premiação em dinheiro, o Prêmio estimula para que as pessoas possam investir em um jornalismo de qualidade”, afirma.

Os interessados em participar já podem se inscrever por meio do site do projeto (https://www.leiaja.com/premio/). Todos os trabalhos devem ser submetidos por meio de formulário eletrônico até 1º de dezembro. No ato da candidatura, os participantes devem enviar toda documentação exigida pelo edital.

Fonte e foto assessoria