Adailton recebe representantes do Conselho de Itabaiana

Aconteceu, nesta terça-feira (21) uma reunião no gabinete do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, com o objetivo de discutir a criação de um Conselho Municipal Antidrogas no município. A reunião contou com representantes do Conselho de Segurança Pública de Itabaiana e de secretários municipais.

Durante a reunião, o presidente do Conselho de Segurança Pública do município, Reverson Cleverson Farias Silva, ressaltou a importância de aproximar a sociedade para este debate e dar conhecimento que o município está atuando na prevenção às drogas. “Estaremos plantando uma semente que, em breve, vai render bons frutos para a sociedade. A criação deste conselho será importante para o enfrentamento das drogas”, disse.

A procuradora da cidade, Mardilla Queiroz, também saiu otimista da reunião com a possibilidade da implantação do Conselho. “A gestão comprometeu a fazer ações voltadas ao tema e publicizar para que toda sociedade conheça este trabalho”, explicou.

O prefeito Adailton Sousa também se mostrou um entusiasta desta iniciativa e enfatizou o compromisso da sua gestão na prevenção às drogas. Segundo ele, toda somação de esforços será imprescindível para que haja êxito neste projeto.

“Temos em nosso município a Lei nº 1466/2011 que institui o Dia do Combate ao Uso de Drogas. Vamos explorar ao máximo o tema, que é de suma importância para a sociedade, e estudar as possiblidades para promover, cada vez mais, ações que ajudem no combate às drogas. Para isso, vamos criar um plano de ações integradas entre as secretarias do município”, disse.

Foto assessoria

Da assessoria