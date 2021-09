Pró-Rodovias: Belivaldo autoriza reestruturação de rodovia que liga Boquim a Pedrinhas

Serão investidos R$ 4.942.734,85 no trecho de 8,5 km

Na manhã desta segunda-feira (20), depois de autorizar a obra de revestimento primário que liga os povoados Tanque Novo (Riachão do Dantas) a Triunfo (Simão Dias), o governador Belivaldo Chagas seguiu para o município de Boquim para autorizar mais uma obra do Pró-Rodovias: a reestruturação de parte da rodovia SE-160, cobrindo o trecho que vai do entroncamento da SE-282, em Boquim, ao entroncamento da SE-285, em Pedrinhas, com extensão de 8,5 km. Serão investidos R$ 4.942.734,85 no trecho.

“É importante que a gente faça as coisas no momento próprio. Quantas vezes a gente tem o desejo de fazer acontecer, mas outras prioridades aparecem. No ano passado e neste ano, apesar do Pró-Rodovias, das diversas obras que realizamos, a prioridade principal foi salvar vidas, colocar leitos de UTI, cuidar da pandemia para gente não ver tanta gente morrer. Mas, repito, está passando graças a Deus. E conto com os amigos, colaboradores, companheiros para que possamos continuar nessa toada, autorizando obras e trazendo desenvolvimento para o estado de Sergipe, porque quando a gente investe na reconstrução de uma rodovia ou na implantação de uma rodovia nova, a gente gera emprego e renda, quando passo fiscalizando as obras, vejo a alegria dos trabalhadores quando cumprimentam a gente, porque ele estava em casa, desempregado, precisando cuidar da sua família, levar o sustento. Quando a gente realiza uma obra como essa a gente gera emprego, gera renda e, afinal de contas, todos saem ganhando”, afirmou o governador.

Segundo a prefeita de Pedrinhas, France de Domingos, a obra era um anseio antigo da população local. “Essa obra foi muito desejada. Não só pelos boquinhenses e pedrinhenses, mas por todos aqueles que precisam transitar por essas rodovias. Há uma grande necessidade e por isso eu parabenizo. Agradecemos ao governador por fazer valer, pois agora a promessa está cumprida e essa obra vai gerar desenvolvimento para a nossa cidade”, afirmou entusiasmada.

Com 8 metros de largura, sendo 6 metros de pista de rolamento com dois metros de acostamento, a via receberá 6.528 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – Cauq – e a empresa responsável pela obra será a CVM Construtora LTDA EPP. O prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade, também avaliou o momento como de alegria para a comunidade. “Receber a notícia que essa rodovia vai ser feita, vai transformar o sonho do povo em realidade. Parabenizo o governo pelas ações que vem realizando, através de pagamentos de salários em dia e, através do Pró-Rodovias, que levanta obras em todo o estado de Sergipe. Fica nossa gratidão”, finalizou.

Boquim ao povoado Treze

Durante a solenidade Belivaldo Chagas anunciou que o trecho que liga Boquim ao Povoado Treze, em Lagarto, também será contemplado com uma obra. “Iremos fazer o trecho Boquim-Treze, em um compromisso com o poço de Boquim e região e, em especial, em um compromisso com Senhora Sant’Ana, que é padroeira de Simão Dias e de Boquim. Não posso faltar com ela de jeito nenhum e nem vou faltar com vocês”, afirmou o governador ressaltando, ainda, que já foi determinada a conclusão do projeto junto ao DER.

Estiveram presentes no ato, além dos prefeitos Eraldo de Andrade (Boquim) e France de Domingos (Pedrinhas); os deputados federais Fábio Reis e Fábio Mitidieri; os deputados estaduais Diná Almeida, Luciano Pimentel, Maísa Mitidieri, Adaílton Martins e Zezinho Sobral; os prefeitos Humberto Maravilha (Umbaúba), Binho (São Domingos), Júnior Chagas (Poço Redondo), Fábio Costa (Arauá) e Simone Andrade (Riachão); os ex-deputados federais Heleno Silva e André Moura; o ex-deputado estadual Venâncio Fonseca; os ex-prefeitos Luiz Fonseca, Pedro Barbosa e Jean Nascimento (Boquim), Gracinha (Itaporanga), Ivan Macedo e Zé Lopes (Riachão), Marival Santana (Simão Dias), Zé Nelson (Estância) e Neudo (Pedrinhas); os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg), Ubirajara Barreto (Sedurbs) e Zeca da Silva (Seagri); o diretor-presidente do DER Anderson das Neves, dentre outras autoridades.

Foto: Marcos Rodrigues/Sedurbs