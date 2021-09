Secretário do PSD em São Cristóvão garante que o candidato governista terá palanque forte

O secretário do PSD em São Cristovão, Nélio Miguel Junior, afirmou nesta terça-feira (21) que, apesar de o prefeito Marcos Santana (MDB) declarar apoio à futura candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo do Estado, o candidato do grupo governista à sucessão de Belivaldo Chagas (PSD) não ficará sem palanque no município.

Segundo Nélio, o partido conta com o apoio de importantes lideranças políticas da cidade e já trabalha a ampliação do arco de alianças que dará suporte à candidatura majoritária do agrupamento político liderado por Belivaldo.

“Embora respeitando o tempo do governador, que tem repetido que ainda não chegou o momento de discutir as eleições de 2022, nós do PSD São Cristovão estamos articulando a formação de um grupo coeso para dar sustentação ao candidato [a governador] do nosso grupo no município”, garante o secretário do PSD na antiga capital sergipana.

Nélio destaca ainda que o seu partido reúne militância suficiente para “rodar todo o município e fortalecer o nome do nosso candidato”. “E esse trabalho, que já começa a ganhar corpo e adesões, mostrará aos são-cristovenses o modo de governar do nosso grupo. Quem é de São Cristovão sabe o que o governador está fazendo pela melhoria de vida dos moradores da cidade”, enfatiza.

O secretário do PSD frisa que “o volume de investimentos do governo do Estado em São Cristovão transformou o município para melhorar”, e que os eleitores da quarta cidade mais antiga do país “saberão reconhecer, nas urnas, o trabalho do grupo governista”. Diante disso, ele alerta a oposição de que “a eleição em São Cristovão não será um passeio para os adversários do governo”.

Por Nelio Miguel Jr