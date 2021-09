SE inicia distribuição kits merenda escolar para 180 mil alunos

Os gêneros alimentícios que comporão os kits escolares passaram a chegar, gradativamente, às 324 escolas estaduais a partir desta segunda-feira, 20, e serão entregues às comunidades escolares a partir desta quinta-feira, 23. Mais de 3 mil toneladas de alimentos começam a ser entregues à população, beneficiando 180 mil alunos matriculados na rede estadual e seus familiares. Além das toneladas de alimentos, também compõem o kit 540 mil litros de néctar de frutas, num investimento total de R$20.880.564,04.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, a entrega de kits de merenda independe dos alimentos confeccionados, manipulados e distribuídos nas escolas que já retornaram às aulas presenciais. “Todos os alunos irão receber os kits que fazem parte das ações de segurança alimentar realizadas pelo Governo de Sergipe, em tempo de pandemia. Como as aulas estão presenciais e remotas, é preciso que tenhamos um complemento da merenda escolar em casa”, disse.

Os kits são compostos, em média, por 30kg de alimentos contendo 23 itens como 2kg de proteína, 3kg de arroz, 2kg de feijão, 3pct de macarrão, dois tipos de biscoito (cream craker e Maria), broa de milho, farinha de milho, carne moída, coxa e sobrecoxa de frango, além de cebola, cenoura, pão tipo hot dog , molho de tomate e vinagre. Também compõem os kits néctar de acerola, de maracujá e de uva.

Para reforçar o kit de merenda e movimentar a economia do pequeno agricultor, o Governo de Sergipe adquiriu itens da Agricultura Familiar, que vão desde o fubá de milho, farinha de mandioca, raízes, frutas e verduras, a exemplo de batata doce, macaxeira e inhame, tangerina, laranja, abóbora, banana e milho. “É também uma forma de adquirir alimentos de forma segura, com procedência e respeitando a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis”, destacou Ednéia Sobral, diretora do Departamento de Alimentação Escolar.

Os alunos devem entrar em contato com a escola onde está matriculado para saber o dia e a hora de receber o kit a partir desta quinta-feira, 23. Cada escola montará seu calendário, porém, o Departamento de Merenda Escolar estipulou que as entregas devem ser feitas todas as quintas e sextas-feiras.

SEDUC- Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura