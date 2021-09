Servidores públicos reconhecem a atuação de Fábio Henrique contra a Reforma Administrativa

À tarde de segunda (20) foi marcada por manifestações de sindicatos no Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju. O objetivo é pressionar os congressistas a votarem contra a Proposta de Emenda à Constituição 32 (PEC 32), a conhecida Reforma Administrativa, proposta pelo Governo Federal. Ao chegar ao aeroporto, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) foi aclamado pelos servidores públicos que participavam do ato; eles agradeceram o posicionamento e a luta do deputado por considerar a PEC 32 um ataque ao serviço público.

Nas redes sociais da CUT Sergipe foram postadas fotos do deputado Fábio Henrique , com a seguinte colocação: “antes de embarcar, o deputado Fábio Henrique (PDT) conversou com os dirigentes sindicais e confirmou o seu voto a favor dos servidores públicos e contra a PEC que acaba com os serviços públicos e só favorece a corrupção”.

Fábio Henrique é membro da Comissão Especial que avalia a PEC 32 e tem feito muitas críticas à Proposta. “Essa PEC possibilita, entre as diversas situações, a criação de contratos temporários de até seis anos, ou seja, o prefeito não fará concurso público para ter contratos de forma precária. E ainda permite a terceirização de atividades como a Educação e a Saúde, que quer dizer permitir as privatizações dessas áreas”, detalhou.

“Não é acabando com o serviço público, dando aos políticos o direito de nomeação e de demissão ao bel prazer, que iremos ter a melhoria do serviço público. Lembrem-se do profissional da saúde que aplicou a vacina da Covid, o policial que está lhe defendendo nas ruas, os professores que estão dando aula para o seu filho são servidores públicos e merecem o nosso respeito. O servidor público não é culpado pelos problemas do Brasil”, declarou o deputado Fábio Henrique.

Fonte e foto assessoria