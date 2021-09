Simão Dias: Zezinho Sobral visita comunidades e recebe demandas dos povoados Caraíbas e Colônia

Estar perto das pessoas e dialogar com as comunidades rurais são ações cotidianas do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode). Em mais uma agenda pela região centro-sul de Sergipe, o parlamentar esteve em Simão Dias e, a pedido de associações locais, visitou os povoados Caraíbas de Baixo e Colônia para conversar com moradores sobre as necessidades locais para, assim, fazer as intermediações necessárias.

“Estar em contato com as pessoas, ouvir histórias de vida, conhecer de perto os sentimentos e os problemas das comunidades é uma obrigação que tenho, por isso, busco contribuir na interlocução sempre em busca de resultados positivos para nosso povo. Trabalho todos os dias para fortalecer o homem do campo e levar melhorias para as famílias rurais”, afirmou.

No povoado Caraíbas de Baixo, Zezinho Sobral conversou com Val da Caraíba, líder comunitário e membro da Associação dos Moradores. O parlamentar recebeu as reivindicações locais e destacou a importância de promover capacitação profissional para a juventude da comunidade. “Precisamos sempre ter uma visão de futuro e promover oportunidades para todos”, ressaltou.

Já no povoado Colônia Governador Valadares, Zezinho Sobral foi recebido por Josefa Batista Farias, presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário. Por lá, o deputado verificou as instalações da sede da entidade que atende a comunidade local e constatou também a necessidade de intermediações para melhorias e avanços aos jovens.

“Esporte e ações sociais são imprescindíveis para que os jovens tenham uma vida saudável e com perspectivas de futuro. Verifiquei a necessidade de melhorias na quadra, o nivelamento do terreno e a segurança para o lazer da juventude e das famílias da comunidade. Farei as intermediações necessárias e seguiremos no diálogo para juntos encontrarmos soluções que atendam a todos”, pontuou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral