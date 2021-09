SMTT celebra Dia Mundial Sem Carro com ação educativa nesta quarta-feira, dia 22

Para celebrar o Dia Mundial Sem Carro, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fará uma ação educativa, nesta quarta-feira, dia 22, na avenida Augusto Franco, a partir das 6h30.

A data foi estabelecida em 1997, na França, com o intuito de promover uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel. Em todo o mundo, as cidades estimulam que as pessoas experimentem, pelo menos nesse dia, formas alternativas de mobilidade, como a caminhada, a bicicleta e o transporte público.

Nessa ação, que faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, pedestres, condutores e ciclistas que passarem pelo local serão abordados pelos integrantes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) e incentivados ao uso da bicicleta, por exemplo, como meio de locomoção rápido e sustentável.

Superintendente da SMTT, Renato Telles recomenda que as pessoas aproveitem a data para deixar o carro em casa e utilizar outros meios de transporte. “Como o próprio nome já diz, é um dia para não utilizar o carro. Um dia para buscar outras formas de locomoção, como a caminhada, a bicicleta e o transporte público. Quem não puder substituir, pode contribuir oferecendo carona a um amigo que também iria de carro para o mesmo lugar, reduzindo assim a quantidade de veículos nas ruas e avenidas da cidade. Além de contribuir para o meio ambiente, esse tipo de atitude ajuda a mobilidade urbana”, explica.

Programação

Além dessa ação que celebra o ‘Dia Mundial Sem Carro’, a SMTT realizará uma ação para crianças de uma escola localizada na rua Urquiza Leal, às 10h. Nos próximos dias, a programação da Semana Nacional de Trânsito segue com:

23/9 – Quinta-feira

Ação em escola

Local: avenida Euclides Figueiredo

Horário: 10h

24/9 – Sexta-feira

Ação educativa em escola

Local: avenida Confiança

Horário: 10h

Ação educativa

Local: avenida Etelvino Alves de Lima

Horário: 16 h

Fonte e foto SMTT