Socorro será um dos pólos da 37ª edição dos Jogos da Primavera

Umas das competições mais aguardadas pelos estudantes sergipanos teve início nessa segunda-feira, 20, por região, e em Nossa Senhora do Socorro o palco das disputas será no Ginásio do Sesi, a começar nesta terça-feira, 21, com partidas de futsal. Os Jogos da Primavera, que chega na sua 37ª edição, é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e da Superintendência Especial de Esportes (Supee).

A competição está sendo realizada com o apoio da Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), que, além de ceder o Ginásio, está concedendo todo o suporte para a organização e equipe técnica durante as partidas. “Quando recebemos a confirmação de que teríamos os jogos e que o Governo contava com o nosso apoio, ficamos muito felizes porque acreditamos que o esporte tem a capacidade de formar cidadãos. Então, não pensamos duas vezes, aceitamos porque também é uma forma que podemos mostrar aos socorrenses o poder de transformação que o esporte pode fazer na vida de uma pessoa”, declarou o secretário da Semel, Adidelson dos Santos.

Além de Socorro, outros municípios também receberem a competição, a exemplo de Aracaju e Neópolis. Os jogos reúnem alunos das escolas públicas e particulares de todo o estado, em disputa de diversas modalidades esportivas, individuais e coletivas de ambos os gêneros, a exemplo de: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginásticas Artística e Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez.

Durante a competição, o Governo do Estado ficará responsável pela manutenção e preservação do Ginásio. De acordo com a Seduc, os Jogos da Primavera serão finalizados no dia 08 de outubro com a solenidade de encerramento, no Constâncio Vieira, em Aracaju.

Fonte e foto assessoria