Talysson participa da assinatura de ordens de serviços em Itabaiana

O deputado estadual Talysson de Valmir, PL, participou na manhã dessa segunda-feira, 20, da assinatura das ordens de serviço para o asfaltamento de mais de 36 ruas e avenidas em Itabaiana, construção de uma ponte no Povoado Pé do Veado, bem como o asfaltamento do Povoado Bom Jardim. “A semana começa com uma chuva de boas notícias. Itabaiana segue avançando”, comemora.

O parlamentar faz questão de destacar que as obras nos povoados serão realizadas inteiramente com recursos próprios, conquistados ainda na gestão do ex-prefeito Valmir de Francisquinho. As ruas serão asfaltadas com recursos federais de emendas do Deputado Federal Bosco Costa. “O prefeito Adailton Sousa assinou as ordens de serviço, garantindo a execução de serviços que impactarão positivamente na infraestrutura da nossa Itabaiana. Agora é partir para a execução. São demandas há muito esperadas pela população “, destaca.

A assinatura das ordens de serviço aconteceu na Secretaria de Obras de Itabaiana. O evento também contou com as presenças do ex-prefeito, Valmir de Francisquinho, dos vereadores Marcos Oliveira, Vaguinho de Vado, Paulinha da Saúde, Waguinho de Leitoa e Joãozinho do Lagamar, além da Secretária Deilza, entre outros.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar