Vereador Cícero fala da importância do Dia Nacional da luta das pessoas com Deficiência e emociona a todos

Durante a sessão desta terça-feira, (21), o vereador Cícero do Santa Maria (PODEMOS) utilizou o grande expediente para falar sobre o Dia Nacional da luta das pessoas com deficiência, que é comemorado anualmente em 21 de setembro. Segundo o vereador, é preciso falar mais sobre o assunto, a fim de trazer à sociedade para a reflexão, gerando assim mais respeito e empatia com essas pessoas. ” Precisamos conscientizar a todos sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, ou seja, que apresentam algum problema de natureza mental, intelectual, física ou sensorial, que acaba por dificultar sua interação na sociedade.”

Cícero, emocionou a todos quando durante a sua fala, citou o exemplo do seu filho portador do TEA, e as dificuldades que ele sofreu para ser integrado em uma rede de ensino. “Foi muito difícil pra mim, ver meu filho sofrer em instituições que não eram preparadas para receber uma criança com autismo, pois infelizmente demorou até que encontrássemos um lugar onde ele fosse acolhido e o tratassem como gente, igual a todo mundo”, disse o vereador bastante emocionado, finalizando o seu pronunciamento

O vereador garante que o seu mandato está à disposição de todos, sejam pessoas, ou organizações que lutam de fato por essa causa.

Assessoria