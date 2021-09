Adepol emite nota após tentativa de homicídio contra delegado

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), sobre o fato envolvendo o Delegado Marcelo Hercos Lyrio, nesta terça-feira, 21, vem enaltecer a bravura e o compromisso do Delegado de Polícia, que honrou o juramento de defender a sociedade, mesmo diante do risco à sua vida. O desfecho inesperado, infelizmente, não é raro na atividade policial, que convive diuturnamente com o perigo.

O Delegado efetuou a abordagem de três suspeitos de usarem moeda falsa em uma loja de conveniência de um posto de combustível na Zona de Expansão da capital e um destes resistiu à ação e atingiu o Delegado Marcelo Hercos com três disparos de arma de fogo que lesionaram o pulmão, o estômago, o duodeno, o intestino, o fígado, o ombro e o dedo polegar de uma das mãos.

O Delegado passou por cirurgia no Hospital de Urgência de Sergipe, considerada exitosa, e se encontra sob cuidados intensivos, naquela unidade de saúde.

Dois suspeitos já foram presos na manhã de hoje. A Adepol aguarda a captura do terceiro envolvido, responsável pelos disparos, que já foi identificado pela Polícia, e se solidariza e se coloca à disposição da família para o que for necessário.

Por fim, conclama à sociedade sergipana que se una em corrente de orações pela recuperação plena da saúde do Delegado Marcelo Hercos, pessoa querida, vocacionada para a atividade policial e com mais de 14 anos de excelentes serviços prestados ao povo de Sergipe.

A Diretoria