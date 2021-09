Alese promove curso sobre Processo Legislativo

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) através da Escola do Legislativo Deputado João seixas Dória(Elese), abriu inscrições para o curso de ‘Processo Legislativo’. O curso será ministrado pelo advogado e consultor jurídico, Danilo Falcão. O curso é aberto para todo cidadão e serve também para quem está se preparando para fazer concursos.

Respeitando às medidas restritivas dos decretos estadual e municipal de combate a Covid-19, o curso adota o modelo de ensino híbrido, modalidade de ensino que mescla o remoto com o presencial. A carga horário é de 30 horas.

O exercício do mandato parlamentar; aspectos do processo legislativo federal e sua aplicação em âmbito estadual e municipal; e ainda, técnica de redação das espécies normativas, foram o conteúdo do curso.

Cronograma

O curso inicia no dia 04 de outubro e encerra no dia 19 do mesmo mês.

-Dias 04, 05 e 07, o curso será na modalidade presencial. Das 8h30 às 12h30.

-Dia 06, o curso será na modalidade virtual. Das 8h30 às 11h30.

-Dia 13, o curso será na modalidade presencial. Das 8h30 às 12h30.

-Dia 14, o curso será na modalidade virtual. Das 8h30 às 11h30.

-Dias 18 e 19, o curso será na modalidade presencial. Das 8h30 às 12h30

Inscrições

Interessados devem fazer as inscrições online, no site da Escola do Legislativo. As vagas são limitadas.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo