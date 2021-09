Autor de homicídio de adolescente de 13 anos se entrega à Polícia

O autor do homicídio que vitimou uma adolescente de 13 anos no povoado Colônia Sergipe, na Zona Rural de Indiaroba, procurou equipes da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), localizada no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, e se entregou à polícia nessa terça-feira (21). O crime foi praticado durante a noite do último domingo (19).

Ele foi identificado como Francisco de Oliveira, 36. Segundo as investigações, a vítima foi morta com golpes de faca no interior de sua residência. O suspeito teria invadido a residência no momento em que a vítima estaria sozinha com o irmão de cinco anos.

A equipe da Delegacia de Indiaroba fez várias diligências imediatas e solicitou mandado de prisão contra o investigado, porntamente aceito pelo Poder Judiciário. Buscas foram feitas na tentatita de localizá-lo.

A Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram as perícias e o recolhimento do corpo. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial e foram solicitados outros exames periciais que irão contribuir com as investigações que estão em andamento.

Fonte e foto SSP