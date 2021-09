Cassação assusta o governo

Por Adiberto de Souza *

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a cassação da deputada estadual Diná Almeida (Podemos) deixou o governo de Sergipe de orelha em pé. É que os ministros do TSE podem repetir a dose quando forem julgar os recursos contra as cassações do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). Os dois foram cassados pelo TRE por abuso do poder econômico, mesmo motivo que tirou o mandato de Diná Almeida e a deixou inelegível por oito anos. Há quem garanta que as acusações feitas pelo Ministério Público contra Belivaldo e Eliane são muito graves e que dificilmente os dois conseguirão manter seus mandatos até o fim. Governistas mais otimistas, contudo, pensam diferente e até apostam como o governador e a vice serão absolvidos pelos ministros do TSE. Aguardemos, portanto!

Fala aos sergipanos

O presidente nacional do DC, José Maria Eymael, concederá entrevista, às 17h desta quarta-feira, à Rádio Cultura de Sergipe. Vai falar sobre as perspectivas do partido para 2022, quando ele tentará novamente se eleger presidente da República. Ex-deputado federal constituinte, Eymael tenta chegar ao Palácio do Planalto desde 1998, já tendo sido derrotado em cinco eleições presidenciais. Home vôte!

Deputado passa bem

Após o susto, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) se restabelece em seu apartamento em Brasília. Ontem, ele sentiu uma forte arritmia cardíaca quando atendia prefeitos sergipanos, tendo sido levado às pressas para o serviço médico da Câmara Federal. Os exames descartaram o infarto, porém o médico cardiologista confirmou que existe uma disfunção simples no coração do deputado que precisa ser tratada. Fábio Henrique informou que fará o tratamento com o cardiologista que o acompanha em Aracaju. Saúde!

Voto jovem

Os jovens de 15 anos que completarão 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022, data do primeiro turno das próximas eleições, podem tirar a primeira via do título eleitoral. É necessário, contudo, ficar atento ao prazo para tirar o documento: de janeiro a maio do ano que vem. Conforme a Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, mas passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Fique ligado!

Nome sai em novembro

O nome do candidato ao governo pela situação deverá ser conhecido nas primeiras semanas de novembro. Pelo menos foi o que afirmou o governador Belivaldo Chagas (PSD) ao receber em audiência o prefeito e o ex-prefeito de Socorro, respectivamente, Padre Inaldo (PP) e Zé Franco (DEM). Os dois disseram que independente de quem seja o candidato, apoiarão por entender que o indicado por Chagas será melhor para Sergipe. Inaldo aproveitou para negar que poderia apoiar a candidatura ao governo do senador Rogério Carvalho (PT). Misericórdia!

Prefeito versus delegado

Será hoje a audiência de instrução do processo movido pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), contra o delegado Paulo Márcio (DC). O pedetista acusa o policial de crime de calúnia porque este criticou a licitação para a construção do hospital de campanha da capital. Desde o ano passado, o delegado ex-candidato a prefeito de Aracaju já ganhou três das quatro ações ajuizadas por Edvaldo contra ele. Marminino!

Jornalista melhora

Atingido por um AVC e logo depois um derrame pleural, o jornalista Osmário Santos, 69 anos, está internado no Hospital São Lucas, em Aracaju. A previsão da família é que ele deverá receber alta em breve. O comunicador é portador de Alzheimer e vinha sendo tratado em casa, com o acompanhamento dos familiares. Ex-colunista do Jornal da Cidade, Osmário é autor dos livros “Memórias de Políticos Sergipanos no Século XX” e “Oxente essa é a nossa gente”. Melhoras, amigo!

Deputado papagaio

O deputado estadual João Marcelo (PTC) arranjou encrenca ao criticar a administração do prefeito Mário (Cidadania), de Nossa Senhora das Dores. Os aliados do gestor caíram de pau no parlamentar. Segundo o vereador Fábrício Menezes (Cidadania), João Marcelo “parece um papagaio, pois vive repetindo tudo que escuta”. O cidadanista disse ainda que o deputado de protege na imunidade parlamentar para “mentir, atacar e caluniar os vereadores e o prefeito de Dores”. Crendeuspai!

Delegado baleado

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) lamentou a tentativa de homicídio contra o delegado de Polícia Marcelo Hercos. O policial foi atingido por três tiros ao tentar prender um trio de criminosos que passavam dinheiro falso num posto de combustível de Aracaju. “Torcemos muito por sua recuperação e que os culpados sejam identificados e punidos por esta barbaridade”, postou Mitidieri nas redes sociais. Certíssimo!

Palanque garantido

O secretário do PSD de São Cristóvão, Nélio Miguel Junior, garante que, apesar de o prefeito Marcos Santana (MDB) declarar apoio à futura candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo, o candidato governista não ficará sem palanque no município. Segundo Nélio, o PSD já trabalha a ampliação do arco de alianças que dará suporte à candidatura majoritária apoiada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Ah, bom!

* É editor do Portal Destaquenotícias