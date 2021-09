CBM realiza formatura de promoção e entrega de medalhas

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou na manhã desta quarta-feira (22) uma formatura de promoção de militares e entrega de medalhas do centenário da corporação. Foram agraciadas personalidades e instituições pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros e à sociedade. A solenidade aconteceu na Diretoria de Ensino, Pesquisa e Instrução (DEPI), em Aracaju.

“É um dia muito importante para o Corpo de Bombeiros. Estamos a nove dias de completar 101 anos. Essa é a segunda formatura de promoção no intervalo de duas semanas. Foram 31 militares na primeira formatura, mais 43 agora, totalizando 74 promovidos. Minha mensagem para eles é de parabéns, sucesso na nova fase e permaneçam honrando suas fardas e a missão de vidas alheias e riquezas salvar. Estamos fazendo ainda a entrega de medalhas do centenário da corporação a instituições e personalidade que fazem parte dessa história”, afirmou o comandante-geral do CBMSE, coronel Alexandre José.

O sargento Fábio Sandes falou sobre a alegria desse momento de promoção. “A gratidão é muito grande por ser bombeiro, pela oportunidade de salvar vidas e bens das pessoas. A gente fica muito feliz nesse momento por estar subindo mais um degrau, crescendo na carreira”, afirmou.

Alegria que é compartilhada pela família. “Muito orgulho do meu filho. Ontem à noite fiquei pensando e nem dormi direito. Era o meu sonho ser militar e não consegui. Hoje tenho ele no bombeiro e outro filho na polícia”, contou o pai do sargento Sandes, Nefitales Roberto Feitosa.

Já para o cabo Fabiano Ferreira, a emoção foi dupla. Ele escolheu o dia da formatura para pedir a namorada em casamento e emocionou os presentes. “É um dia muito importante, da minha primeira graduação então escolhi essa data que vai ficar marcada para sempre na minha vida”, contou.

Medalhas do centenário

“É uma honra estar recebendo essa medalha. É um reconhecimento que é mútuo, pela importância do Corpo de Bombeiros para o Estado, que também é voltado para a saúde. São instituições que estão entrelaçadas”, afirmou a secretária estadual de saúde Mércia Feitosa.

Receberam também a medalha e o livro que conta a história do centenário da corporação o secretário Ubirajara Barreto, representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade; o diretor Renato Constâncio, representando o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran); o superintendente Acrísio José Campos Souza, representando o Serviço Social da Indústria (SESI); o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe, Reinaldo Moura Ferreira; o ex-deputado federal por Sergipe Jony Marcos de Souza Araújo; e a psicóloga Katarina Aragão. O secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP), coronel José Andrade, participou da solenidade representando o secretário João Eloy.

