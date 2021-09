Confiança empata em 1 a 1 com o Vila Nova no estádio OBA, em Goiânia

O Vila Nova empatou com o Confiança em 0 a 0 nesta terça-feira (21).

O jogo foi realizado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e marcou o retorno da torcida aos jogos profissionais do Vila Nova.

As autoridades locais colocaram como limite a presença de 1500 pessoas na partida. Com a igualdade, o time da casa alcançou os 27 pontos e chegou à 15ª posição. O Confiança segue em penúltimo, com 18 pontos.

O próximo jogo do Tigre goiano será contra o rival Goiás na sexta-feira no estádio da Serrinha. Enquanto isso, o Dragão recebe o Operário no sábado em Aracaju.