CONIVALES celebra quatro anos de fundação levando serviços de saúde a 43 municípios sergipanos

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) celebra oficialmente na data de hoje, 22, quatro anos de fundação. A entidade surgiu da união de 12 municípios que compartilhavam a necessidade de levar serviços, medicamentos e materiais hospitalares para os municípios de uma forma organizada, planejada, focando na economia, na qualidade e, proporcionando eficiência ao setor público de saúde. Desta forma, em setembro de 2017, foi fundado o primeiro consórcio público multifinalitário do estado de Sergipe, que atualmente atende 43 municípios consorciados.

Em quatro anos de fundação, o CONIVALES já atingiu 57% dos municípios de Sergipe, o que representa uma cobertura de mais de 660 mil sergipanos que recebem serviços de saúde com mais celeridade e eficiência, através do Sistema de Compras Compartilhadas de medicamentos e insumos hospitalares e do sistema próprio de Regulação.

Em apenas quatro anos, o CONIVALES realizou a entrega de mais de 61 milhões de unidades de medicamentos às farmácias básicas dos municípios consorciados e conveniados, entre comprimidos, frascos, cápsulas, ampolas, entre outras formulações; e quase 1 milhão de itens de insumos hospitalares. Quanto ao sistema de Regulação, em um pouco mais de 18 meses de funcionamento do sistema, o Consórcio prestou quase 100 mil atendimentos entre exames e consultas especializadas.

Para o presidente do CONIVALES, Franklin Freire, é uma satisfação e realização pessoal poder comemorar os quatro anos de fundação do Consórcio, com a entrega de expressivos números de prestações de serviços de saúde à população sergipana.

O superintendente do Consórcio, Marcos Barroso, destaca o desempenho da equipe em prestar serviços de qualidade e oferecer aos municípios consorciados a economicidade e a celeridade em processos licitatórios de compras de medicamentos e insumos hospitalares, que são realizados de forma compartilhada, de acordo com a demanda de cada município.

Futuro

O CONIVALES pleiteia neste momento, recursos para aumentar o número de realizações de exames de imagem com a implantação de um Centro de Diagnóstico por Imagem, que deve atender toda a população dos municípios consorciados. Com a implantação, a pretensão é realizar anualmente, mais de 140 mil exames, entre tomografia, ressonância, raio-x, entre outros exames.

