Deputado Fábio Henrique recebeu alta médica em Brasília

O deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) recebeu alta médica no final da tarde dessa terça (21). Ele sentiu um desconforto (forte arritmia cardíaca) quando estava despachando com prefeitos sergipanos, no seu gabinete em Brasília, e foi levado para o serviço médico da Câmara Federal.

Quando chegou ao departamento médico, o deputado sergipano estava com 149 batimentos cardíacos por minuto em repouso. Os exames descartaram o infarto, porém o médico cardiologista confirmou que existe uma disfunção simples no coração, a Taquisupra ou também chamada de Taquicardia Supra Vertivculada, e que precisará ser tratada com acompanhamento médico.

O mal-estar foi oriundo do problema de formação cardíaco, somado à falta de atividade física e alto nível de estresse pela carga elevada de trabalho. Amanhã, o deputado Fábio Henrique continuará suas atividades da semana em Brasília com menor intensidade, e fará o tratamento médico com o cardiologista que o acompanha em Aracaju.